Суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых — Олега Пулатова, изучить материалы дела для того, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших — ограниченный доступ к официальным материалам дела.



Соответствующее решение было оглашено в понедельник в судебном комплексе Схипхола, в котором проходит судебный процесс, передает «Интерфакс — Украина».



Представители родных погибших не будут иметь право делать копии, показывать их своим клиента или кому-либо еще.



«Предоставление права к документам на этой стадии может привести к предварительному обнародованию деталей следствия, что может повлиять на показания потенциальных будущих свидетелей, которые могут быть под их влиянием. Такой риск не в интересах какой-либо из сторон этого дела», — пояснил председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус такое решение.



Судья напомнил, что дела против четырех обвиняемых рассматриваются одновременно, но не совместно, что значит, что «каждое отдельное дело во время слушаний будет предметом для отдельного доклада», однако «эти доклады наполнены одинаковым содержанием».



Заседание прошло только с участием заинтересованных сторон — председательствующего судьи и двух запасных судей, одного прокурора и одного представителя родных и близких погибших. Ни прессы, ни других наблюдателей за процессом не было по причине введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер.



Также отсутствовала защита Пулатова. Как сообщил председательствующий судья, они будут следить за судебным процессом через онлайн-стрим, который шел на веб-сайте суда.

Одновременно с судебным процессом в Нидерландах, который начался в понедельник, 9 марта, по обвинению трех россиян и одного украинца в сбитии самолета рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом, адвокат Джерри Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина. Потерпевшие требуют 330 миллионов долларов компенсации от России.