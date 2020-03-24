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Премьер Шмыгаль не видит причин для введения чрезвычайного положения

24 марта 2020, 07:01

Премьер Шмыгаль не видит причин для введения чрезвычайного положения

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.

«На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

В Украине официально зафиксировано 73 случая коронавируса, из них три — смертельные, один пациент выздоровел.

Согласно Конституции, чрезвычайное положение может быть введено указом президента при согласовании с Верховной Радой.

Из-за коронавируса ряд регионов уже ввели режим чрезвычайной ситуации, это: Донецкая, Киевская, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Житомирская, Черкасская, Днепропетровская области и город Киев.

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