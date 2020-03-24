В Украине подтверждено 84 случая коронавируса

По состоянию на 10:00 вторника в Украине официально зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За сутки было зафиксировано 11 новых случаев, из них 10 — в Киевской области, еще один в — Тернопольской.



В целом, больше всего случаев было зафиксировано в Киеве (29), Черновицкой (25 из них 1 летальный) и Киевской областях (15). В Ивано-Франковской области — 5 случаев (1 летальный), Житомирской области — 2 (1 летальный), Днепропетровской области — 2; Донецкой область — 1.



Всего в Украине скончались три пациента с коронавирусом, один выздоровел и был выписан из больницы.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.