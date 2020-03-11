В Украине объявлен карантин из-за коронавируса

Правительство с 12 марта по 3 апреля вводит карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщила народный депутат фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.



Эти меры предусматривают: закрытие учебных заведений; запрещение массовых собраний более 200 человек, в том числе спортивных и культурных мероприятий. При этом, по информации Сюмар, заседания Верховной Рады в период карантина проходить будут.



Также будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами. Еще будет закрыта большая часть пунктов пропуска на границе Украины: из 219 останется 49, где оборудованы места для карантина



Кроме того, правительство выделило 100 миллионов гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных украинских компаний.





На данный момент в Украине зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию.