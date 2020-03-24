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Коронавирус: Правозащитники призывают отреагировать на условия содержания заключенных в Крыму и на Донбассе

24 марта 2020, 17:25

Коронавирус: Правозащитники призывают отреагировать на условия содержания заключенных в Крыму и на Донбассе

Более 100 общественных организаций из ряда стран мира, в том числе Украины, подписали заявление, в котором призывают международные организации ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ и их стран-участниц срочно отреагировать на распространение Covid-19 в тюрьмах в оккупированном Крыму и на Донбассе. Текст заявления обнародован на сайте Центра гражданских свобод.

По данным подписантов, Федеральная служба исполнения наказаний РФ с 16 марта остановила встречи с родными подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«Медицинские службы этих учреждений не имеют достаточно персонала, медпрепаратов и необходимого оборудования. Они не способны справиться с обычными распространенными заболеваниями, не говоря уже о кризисных ситуациях», — отмечается в заявлении.

Ситуацию осложняет значительная переполненность российских тюрем и следственных изоляторов, коллективная организация камер и бараков, гигиенические условия и значительная продолжительность этапирования заключенных из оккупированного Крыма к Российской Федерации, противоречит нормам международного гуманитарного права.

Практика ограничения контактов заключенных с внешним миром через распространенность пыток в российских тюрьмах увеличивает в разы риск жестокого обращения, особенно в кризисных и панических ситуациях.

Отмечается, что ситуация на неподконтрольном Донбассе еще хуже.

«К удерживаемым людям не имеет доступа даже Международный комитет Красного Креста. Кроме так называемых официальных тюрем и следственных изоляторов существует разветвленная сеть секретных мест лишения свободы. В частности, упомянутая в последнем отчете офиса Верховного комиссара ООН по правам человека "Изоляция" на территории бывшего завода в Донецке», — говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что большинство из них непригодны даже для кратковременного пребывания людей, а сами условия содержания как в так называемых «официальных», так и в секретных местах содержания под стражей, могут быть приравнены к пыткам и жестокому обращению.

«Никаких иллюзий, что в случае распространения коронавируса в тюрьмах и следственных изоляторах оккупированного Донбасса удерживаемым будет оказывать медицинскую помощь, нет. Более того, возникает вопрос, какие меры будут осуществлять подконтрольные Российской Федерации незаконные вооруженные формирования, которые контролируют эту территорию, для сдерживания распространения коронавируса в тюрьмах и следственных изоляторах, чтобы обезопасить прежде всего себя от потенциального заражения», — отмечается в заявлении.

Правозащитники требуют от международных организаций обратиться к Российской Федерации с требованием принять безотлагательные меры для реагирования на сложившуюся ситуацию. В то же время они требуют от украинской власти выполнения всех рекомендаций, по предотвращению распространения Covid-19 в местах несвободы.

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