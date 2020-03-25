В Донецкой области полученных экспресс-тестов хватит для 5 тысяч жителей

Донецкая область получила пять тысяч экспресс- и 18 комплектов лабораторных тестов для определения коронавируса. Ожидается поступление оборудования для проведения лабораторных тестов. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«Получена гуманитарная помощь из Китая. Было получено — 5000 быстрых тест, 18 комплектов лабораторных тестов, где каждый комплект это цепная реакция на 96 исследований, 900 респираторов класса F3, одноразовые медицинские халаты 430 штук», — сказал он.



Также в облгосадминистрации ожидают 25-26 марта установки амплификатора [прибор для проведения ПЦР]. Кириленко рассказал, что аппарат будет размещен в Славянске в центре профилактики и борьбы со СПИДом. Кроме того, ожидается поступление такого оборудования в Мариуполь.



800 респираторов будут переданы Нацполии, 10 — Донецкому областному центру профилактики и борьбы со СПИДом, еще остаются 90 в резерве. Также область ожидает 3200 респираторов из Одесской области.



Экспресс-тесты будут переданы в инфекционные больницы и в больницы, где есть инфекционные отделения.



По словам Кириленко, ситуация с распространением коронавируса в области не изменилась — подтвержденный 1 случай.