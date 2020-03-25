СМИ: Короновирусом на Луганщине инфицирован глава областной «Батькивщины»

Первый случай инфицирования коронавирусом в Луганской области зафиксировано у Александра Романовского — бизнесмена из Рубежного, который является главой Луганского областного отделения партии «Батькивщина». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Громадське».



Источник из окружения Романовского сообщил журналистам, что он находится в изоляции с 19 марта. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня пришли результаты повторного теста, и они были положительными.



Сейчас состояние больного стабильное, он получает необходимое лечение в стационаре инфекционного отделения Рубежанской городской больницы.



Комментарий Романовского получить пока не удалось.



Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай рассказал, что мужчина, у которого подтвердили коронавирус, не был за границей, но контактировал с народным депутатом, носителем COVID-19, передает «Суспільне».



По его словам, больной пока изолирован и находится в инфекционном отделении Рубежанской городской больницы.



«На сегодня пик болезни уже прошел, врачи говорят о положительной динамике, и он имеет температуру уже 38 или 39 градусов, а 37 с небольшим», — сказал он.



Гайдай добавил, что первые пробы этого человека показали отрицательный результат на коронавирус, поэтому исследование провели снова через несколько дней.



Семья больного сейчас находится на самоизоляции.