Зеленский анонсировал проект по празднованию Пасхи дома

Государство готовит проект «Пасха дома» с целью не допустить распространение коронавируса вследствие массовых собраний людей в церквях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с главами церквей Украины.



«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», — отметил он.



Зеленский сообщил, что главы церквей согласны с необходимостью ограничивать количество людей в церквях во время обрядов. На совещании, в частности, рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей и пришли к договоренности о том, что церкви будут проводить разъяснительную работу среди людей в случае скопления.



В этом году Пасха у православных и греко-католиков отмечается 19 апреля, у католиков — 12 апреля.

В Украине зафиксировано уже 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля



Кроме этого, добавил Зеленский, с церквями есть договоренность о включении их представителей при необходимости в областные штабы противодействия COVID-19.