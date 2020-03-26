Депутат: Кабмин хочет «обнулить» финансирование местных выборов

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде законопроект с изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год, в котором, в частности, заложена норма об «обнулении» финансирования местных выборов.



Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») в своем Telegram-канале. Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует, Гончаренко опубликовал файл с дополнением из него.



Изначально на местные выборы в 2020-м году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. По данным Гончаренко, изменения, которые предложил Кабмин, предусматривают выделение на местные выборы только 1 миллиона 291 тысячи гривен. «То есть по сути финансирование местных выборов обнуляется и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года», — резюмировал депутат.



В целом правительство предлагает сократить доходы на 115 миллиардов гривен и увеличить расходы на 96 миллиардов гривен.



По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 миллиардов гривен.



При этом, по словам депутата, резко сокращается финансирование ряда программ, в том числе образовательных, культурных и по поддержке сельхозпроизводителей, а также финансирование Государственного фонда регионального развития, субвенций ОТГ на инфраструктуру и социально-экономическое развитие.