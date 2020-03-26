В Донецкой области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко в Facebook.



Отмечается, что инфицированная — 55-летней жительница Бахмута.



Как сообщает Управление охраны здоровья Бахмутской городского совета, жительница города 19 марта была госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.



Отмечается, что коронавирус подтвержден после второго лабораторного исследования.



«В настоящее время лечение в инфекционной больнице продолжается, состояние жительницы стабильное. Лица, контактировавшие с пациенткой — определены, она находятся на самоизоляции и под динамическим наблюдением доверенных врачей», — говорится в сообщении.



Согласно данным Минздрава, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.



Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.