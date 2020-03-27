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МИД призвало украинцев за рубежом оставаться там в связи с закрытием границ Украины

27 марта 2020, 13:18

МИД призвало украинцев за рубежом оставаться там в связи с закрытием границ Украины

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, которые находятся за границей, рассмотреть возможность продления пребывания в стране нахождения.

«МИД также обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание», — говорится в рекомендациях на сайте МИД.

Однако по сообщению министерства инфраструктуры Украины, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить полеты.

Также в министерстве напомнили, что у граждан остается возможность вернуться в Украину на автомобиле или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. С этой информацией можно ознакомиться на интерактивной карте пунктов пропуска Государственной пограничной службы Украины.

Относительно возможности организации дополнительных рейсов в Украину, в МИД пояснили, что в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине это будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности министерства здравоохранения обеспечить карантинные мероприятия для всех, кто будет прибывать такими рейсами. В то же время в министерстве подчеркнули, что правительство Украины будет прилагать максимум усилий, чтобы при первой возможности помочь гражданам Украины вернуться домой.

МИД также сообщает, что дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы развернуть программу «Защита». В частности, украинцев призвали оставаться на связи с посольством или консульством в стране нахождения, сообщать дипломатам о том, в какой именно помощи они нуждаются.

Там подчеркнули, что для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут локальные сообщества и каналы «Защита» в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах пребывания украинцев.

В МИД заверили, что правительство Украины будет помогать украинцам с возвращением домой, когда в стране их пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при существующей способности Минздрава обеспечить им надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину.

В ночь с пятницы на субботу власти Украины планируют закрыть границы страны с целью недопущения распространения коронавируса.

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