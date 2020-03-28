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ДТЭК Ахметова заявил о выводе в простой двух угольных шахт и одной фабрики

28 марта 2020, 16:32

ДТЭК Ахметова заявил о выводе в простой двух угольных шахт и одной фабрики

Энергохолдинг ДТЭК Энерго выводит на простой шахты «ДТЭК Добропольеуголь», шахта «Белозерская» и обогатительную фабрику «Октябрьская». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эти меры в компании объяснили тремя факторами: кризисом в отрасли, импортом электроэнергии и угля из России и Беларуси, «вмешательством в работу рынка со стороны политиков».

В ДТЭК отметили, что свыше 6,5 тысяч сотрудников этих предприятий из общего штата свыше 8 тысяч выводится в простой. Утверждается, что во время простоя остальные сотрудники будет продолжать техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий.

Согласно заявлению, в соответствии с отраслевым соглашением и коллективными договорами, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется оклад. Во время простоя шахтеры продолжат получать доход в размере тарифной ставки, за ними будет сохранен трудовой стаж.

В ДТЭК Энерго сообщили, что о неоднократных просьбах к системному оператору Укрэнерго с требованием прекратить ограничивать производство электроэнергию на энергоблоках ТЭС.

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