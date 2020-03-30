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Верховная Рада не поддержала изменения в госбюджет. Не хватило трех голосов

30 марта 2020, 14:36

Верховная Рада не поддержала изменения в госбюджет. Не хватило трех голосов

Верховная Рада провалила голосование по «антикризисному» законопроекту об изменении государственного бюджета. Документ поддержали только 223 депутата из 226 необходимых.

После этого парламент направил этот проект закона в профильный комитет на подготовку к повторному первому чтению. Также депутаты согласились сократить сроки подготовки законопроекта и его альтернатив.

Кабинет министров обосновывал необходимость пересмотра бюджета-2020 из-за пандемии коронавируса и угрозой мирового финансового кризиса.

Также Верховная Рада провалила голосования за назначение глав двух министерств.

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