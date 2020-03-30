Верховная Рада не поддержала изменения в госбюджет. Не хватило трех голосов

Верховная Рада провалила голосование по «антикризисному» законопроекту об изменении государственного бюджета. Документ поддержали только 223 депутата из 226 необходимых.



После этого парламент направил этот проект закона в профильный комитет на подготовку к повторному первому чтению. Также депутаты согласились сократить сроки подготовки законопроекта и его альтернатив.



Кабинет министров обосновывал необходимость пересмотра бюджета-2020 из-за пандемии коронавируса и угрозой мирового финансового кризиса.



Также Верховная Рада провалила голосования за назначение глав двух министерств.