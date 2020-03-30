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Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения

30 марта 2020, 16:51

Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения

Верховная Рада поддержала назначение Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова министром здравоохранения. 

За кандидатуру Марченко было отдано 256 голосов, за Степанова — 246 голосов.

Несколько часов ранее Рада провалила голосование за их назначение — тогда не хватило голосов в зале. Тогда же парламент уволил Игоря Уманского с должности главы Минфина, а Илью Емца с поста министра здравоохранения. Оба были назначены в правительство 4 марта и проработали там меньше месяца.

Марченко — бывший замминистра финансов (2016-2018) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии «Украинская стратегия» тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Степанов — экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов — медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК «Нафтогаз Украины», Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил «Полиграфическим комбинатом «Украина», который специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений и других документов.

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