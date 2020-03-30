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В «ДНР» заявили о почти 8 тысячах человек под наблюдением из-за ситуации с COVID-19

30 марта 2020, 18:21

В «ДНР» заявили о почти 8 тысячах человек под наблюдением из-за ситуации с COVID-19

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) под наблюдением врачей находятся 7984 человек. 118 из них госпитализированы, остальные на самоизоляции. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Согласно сообщению, большинство этих людей приехали в ОРДО из-за границы в период 27 — 29 марта.

«Эпидемическая ситуация в Донецкой Народной Республике стабильная. Случаев заболеваний COVID-19 не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В группировке по-прежнему утверждают, что на подконтрольной ей территории случаев коронавируса не зафиксировано.

В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса COVID-19, 11 человек скончались, шестеро выздоровели. При этом у Министерства здравоохранения отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму. 

Предварительно первый случай заражения коронавирусом выявлен на подконтрольной «ЛНР» территории. В группировке ждут подтверждения диагноза.

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