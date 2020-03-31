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Кто может въезжать в Донецкую область: перечень категорий

31 марта 2020, 10:48

Кто может въезжать в Донецкую область: перечень категорий

Штаб операции Объединенных сил разъяснил, кому разрешен въезд и выезд в Донецкую и Луганскую области, в том числе, район проведения ООС.

Так, со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей могут въехать:

- те, кто имеет местную регистрацию;

- те, кто владеет недвижимостью в этих областях; 

- те, кто следует к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя;

- те, кто направляется по причине смерти близкого родственника и членов семьи при подтверждении соответствующими документами;

- те, кто направляется для лечения в особо тяжелых случаях;

- беременные женщины и лица, которые их сопровождают;

- предприниматели и сотрудники предприятий, обеспечивающие жизнедеятельность региона могут въезжать/выезжать по предъявлению соответствующих документов.

В отдельных случаях командование ООС будет принимать решение о пропуске лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

Ограничения на перемещение через административную границу Донецкой области действуют с 28 марта.

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