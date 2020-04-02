На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировали огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотников миссии надо селом Гнутово и поселком Молодецкое Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Управляя полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия над районами около н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), члены патруля СММ слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии примерно в 3 км к востоку», — говорится в отчете.



Во время запуска беспилотника над районами вблизи неподконтрольного поселка Молодецкое команда миссии слышала 30 выстрелов из стрелкового оружия в направлении аппарата, который пролетал примерно в 600–700 м к юго-востоку от местонахождения патруля.



В обоих случаях наблюдателям удалось благополучно приземлить БПЛА и покинуть эти районы.