«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле

Скончалась 80-летняя жительница неподконтрольного украинским властям поселка Голубовское, которая была ранена в результате обстрела вечером 1 апреля.



Об этом сообщает так называемый совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня группировки «ЛНР».



Вчера вечером раненая пенсионерка была доставлена в хирургическое отделение больницы Голубовки (Кировска). Врач-анестезиолог Дмитрий Варфоломеев рассказал местному телеканалу «Луганск 24», что она получила тяжелую минно-взрывную травму.



Также канал в утреннем выпуске новостей показал кадры операции, которую сделали поздним вечером. На тот момент женщина была жива, но врач отмечал, что пока рано говорить, что ее жизни ничего не угрожает.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 15 раз, ранения получили трое бойцов.