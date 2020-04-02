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Еще один «министр ДНР» будет заочно осужден

02 апреля 2020, 18:23

Еще один «министр ДНР» будет заочно осужден

Правоохранители заочно сообщили так называемому «министру транспорта ДНР» подозрение в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого "министра транспорта ДНР". В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований "ДНР", контролируемых Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и бронированию военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерства и его структурных подразделений», - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас главой «министерства транспорта» при группировке «ДНР» называет себя Дмитрий Подлипанов.

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