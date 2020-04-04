Карантин: «Укрпочта» будет доставлять медикаменты и продукты для пожилых людей

«Укрпочта» будет заниматься бесплатной доставкой лекарств и необходимых продуктов питания для пожилых людей. Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«В тестовом режиме заработал колл-центр "Укрпочты". Он создан для пожилых людей. Он будет заниматься бесплатной доставкой лекарств и необходимых продуктов питания. Это сделано для того, чтобы украинцы пожилого возраста не выходили из дома, поскольку они являются самой большой группой риска», — сказал он.



Также «Укрпочта» сообщала о том, что почтальон может адресно доставлять пенсии и социальные выплаты, базовые продукты, необходимые лекарства и денежный перевод «С карты домой» и прочее.

Правительство Украины обязало соблюдать самоизоляцию людей страше 60 лет.