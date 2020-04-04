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Карантин: «Укрпочта» будет доставлять медикаменты и продукты для пожилых людей

04 апреля 2020, 10:07

Карантин: «Укрпочта» будет доставлять медикаменты и продукты для пожилых людей

«Укрпочта» будет заниматься бесплатной доставкой лекарств и необходимых продуктов питания для пожилых людей. Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«В тестовом режиме заработал колл-центр "Укрпочты". Он создан для пожилых людей. Он будет заниматься бесплатной доставкой лекарств и необходимых продуктов питания. Это сделано для того, чтобы украинцы пожилого возраста не выходили из дома, поскольку они являются самой большой группой риска», — сказал он.

Также «Укрпочта» сообщала о том, что почтальон может адресно доставлять пенсии и социальные выплаты, базовые продукты, необходимые лекарства и денежный перевод «С карты домой» и прочее.

Правительство Украины обязало соблюдать самоизоляцию людей страше 60 лет. 

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