Минздрав: Пик заражения коронавирусом в Украине может начаться 14-15 апреля

Пик заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Украине может начаться с 14-15 апреля. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.



«Если мы не предпримем более жестких ограничительных карантинных мероприятий, то можем ожидать пика заболеваемости уже с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступления больных, тяжелых больных в лечебные учреждения и привести к большому количеству негативных последствий, в частности летальных», — сказал Ляшко.



Кабинет министров в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без маски или респиратора, а также документов.



В Украине по состоянию на 10:00 4 апреля зафиксированы 1 096 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.