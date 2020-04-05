В Украине подтвержден 1251 случай коронавируса

В Украине по состоянию на утро зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них — 32 случая были летальными, 25 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 156 новых случаев.





Ситуация в регионах:



Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (случай был снято в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Вечером 3 апреля группировка «ДНР» сообщила о третьем случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области.



4 апреля группировка «ЛНР» подтвердила второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории Луганщины.