«ДНР» сообщила о двух новых случаях коронавируса. Всего уже пять

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на подконтрольной группировке «ДНР» территории увеличилось до пяти. Как сообщает «Минздрав ДНР», сегодня было подтверждено еще два случая.



У одного из пациентов при пересечении КПВВ в Дебальцево была зафиксирована температура 38 градусов, машиной скорой помощи он был госпитализирован в инфекционное отделение. В настоящее время состояние удовлетворительное, получает необходимое лечение, подчеркивается в сообщении.



Второй случай выявлен у местной жительницы, прибывшей 1 апреля из России. В «ДНР» рассказали, что она соблюдала режим самоизоляции, «поэтому количество лиц, контактировавших с инфицированной ограничено». Больная находятся на стационарном лечении, ее состояние также удовлетворительное.

Ранее «ДНР» сообщала о трех случаях коронавируса на подконтрольной ей части Донецкой области. При этом «ДНР» продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



У Минздрава Украины отсутствуют данные о коронавирусе со временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.