«ДНР» отказывается называть города, в которых зафиксировали случаи коронавируса

У всех родственников двух пациентов с коронавирусом в Донецке тесты показали отрицательный результат. Об этом заявила глава «Минздрава» при «ДНР» Ольга Долгошапко в эфире одного из телеканалов, подконтрольных группировке.



Она рассказала, что квартиру, в которой живут пациенты, дезинфицировали. Однако на вопрос зрителя, из какого города эти люди, она не ответила. Долгошапко считает, что информация о людях с диагнозом или подозрением на вирус должна быть конфиденциальной, учитывая негативный опыт Новых Санжар. По ее мнению, знание подобной информации не поможет другим людям.



Места госпитализации в «ДНР» тоже не называют.



Кроме этого Долгошапко отметила, что поскольку «ДНР» контролирует небольшую территорию, то сможет перепрофилировать больницы для пациентов, если их количество увеличится. По словам главы «Минздрава ДНР», группировка контролирует 180 больниц разных профилей. Долгошапко не назвала количество медицинского оборудования, необходимого при оказании помощи больным коронавирусом.

1 апреля «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области, о первом было объявлено 31 марта.



3 апреля сообщили о третьем лабораторно-подтвержденном случае заболевания COVID-19. По данным группировки, 62-летний мужчина в марте пересекал линию разграничения на Донбассе.