В украинской армии произошла первая смерть от коронавируса

В рядах Вооруженных сил Украины произошла первая смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Генеральный штаб.



Умерла сотрудница одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Заболела она еще 20 марта. Тогда ей поставили диагноз острое респираторное заболевание. Через неделю ее госпитализировали в Центральную районную больницу Надворной из-за ухудшения состояния. 30 марта женщину перевели в реанимацию, где она и умерла утром 6 апреля.



Вечером 6 апреля врачи получили лабораторное подтверждение, что у нее был коронавирус.



Всего в ВСУ было выявлено 4 случая коронавируса.