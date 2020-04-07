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В украинской армии произошла первая смерть от коронавируса

07 апреля 2020, 12:53

В украинской армии произошла первая смерть от коронавируса

В рядах Вооруженных сил Украины произошла первая смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Умерла сотрудница одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Заболела она еще 20 марта. Тогда ей поставили диагноз острое респираторное заболевание. Через неделю ее госпитализировали в Центральную районную больницу Надворной из-за ухудшения состояния. 30 марта женщину перевели в реанимацию, где она и умерла утром 6 апреля.

Вечером 6 апреля врачи получили лабораторное подтверждение, что у нее был коронавирус.

Всего в ВСУ было выявлено 4 случая коронавируса.

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