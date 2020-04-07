Экс-послы США в Украине: Снятие санкций может принудить Москву к миру на Донбассе

Бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пфайфер и Уильям Тейлор считают, что пандемия коронавируса в мире и падение цен на нефть могут вынудить Россию прекратить военное вторжение в Украину. По их мнению, США и ЕС стоит предложить отмену санкций в обмен на вывод российских войск из Донбасса. Об этом говорится в материале дипломатов для крупнейшей государственной радиостанции США National Public Radio.



Все три автора считают, что администрация Дональда Трампа и Конгресс США должны воспользоваться возможностью прекратить конфликт в Украине, пока ситуация с COVID-19 и снижение цен на нефть сказываются на Кремле.



Санкции ЕС и США помогли снизить экономический рост в России на 1% ежегодно с 2014 года, отмечают дипломаты. О прекращении международных санкций на недавней встрече «большой двадцатки» говорил и президент РФ Владимир Путин.



Из-за нефтяных споров РФ и Саудовской Аравии цены на сырую нефть достигли 18-летнего минимума.



«Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике. Сейчас, как никогда, России нужен разрыв с санкциями», — говорится в статье Хербста, Пфайфера и Тейлора.



«Хотя годы дипломатии с целью положить конец украинской войне зашли в тупик, сейчас сильный толчок со стороны Соединенных Штатов может помочь выйти из этого тупика. Кризис коронавируса может дать Кремлю обоснование для согласия (на выход из Украины — прим)», — пишут они.



Дипломаты советуют президенту США в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию.



«Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные против этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены», — убеждены дипломаты.



В статье подчеркивается, что выход РФ из Донбасса должен происходить в соответствии с Минскими соглашениями. По их мнению, безопасность на неподконтрольных территориях может обеспечиваться силами украинской полиции и «полиции» в ОРДЛО при поддержке миротворческих сил и контроля ОБСЕ.



«Президент Трамп при поддержке президента Украины Владимира Зеленского должен суметь убедить Конгресс отменить санкции из-за Донбасса, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин откажется от соглашений», — подчеркивают дипломаты.