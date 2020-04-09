По состоянию на утро четверга в Украине зафиксировано 1892 случая коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них 57 человек скончались, а 45 выздоровели.



За минувшие сутки было зафиксировано 224 новых случая заболевания.







Ситуация в регионах:



Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 38 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 51 случай;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 218 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

Киев — 300 случаев;

Киевская область — 130 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 43 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 64 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 169 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 302 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о семи случаях заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. В свою очередь группировка «ЛНР» подтвердила шесть заболеваний COVID-19.