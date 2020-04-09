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Число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 1892. Умерли — 57 человек

09 апреля 2020, 09:31

Число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 1892. Умерли — 57 человек

По состоянию на утро четверга в Украине зафиксировано 1892 случая коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.

Из них 57 человек скончались, а 45 выздоровели.

За минувшие сутки было зафиксировано 224 новых случая заболевания.



Ситуация в регионах:

Винницкая область — 102 случая;
Волынская область — 38 случаев;
Днепропетровская область — 41 случай;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 31 случай;
Закарпатская область — 51 случай;
Запорожская область — 47 случаев;
Ивано-Франковская область — 218 случаев;
Кировоградская область — 78 случаев;
Киев — 300 случаев;
Киевская область — 130 случаев;
Львовская область — 61 случай;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 43 случая;
Полтавская область — 19 случаев;
Ровенская область — 64 случая;
Сумская область — 56 случаев;
Тернопольская область — 169 случаев;
Харьковская область — 5 случаев;
Херсонская область — 18 случаев;
Хмельницкая область — 16 случаев;
Черновицкая область — 302 случая;
Черкасская область — 80 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о семи случаях заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. В свою очередь группировка «ЛНР» подтвердила шесть заболеваний COVID-19.

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