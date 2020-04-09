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«ЛНР»: Число заразившихся коронавирусом достигло семи человек

09 апреля 2020, 19:06

«ЛНР»: Число заразившихся коронавирусом достигло семи человек

Один новый случай заражения коронавирусом выявили на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

Таким образом, число инфицированных достигло семи.

По словам санитарного врача «ЛНР» Дмитрия Докашенко, седьмой заболевший — женщина, контактировавшая с мужем, вернувшимся из Москвы.

Мужчина еще обследуется. Женщину поместили в боксированное инфекционное отделение четвертой горбольницы в состоянии средней тяжести.

В тоже время Докашенко заявил, что первый заболевший коронавирусом уже полностью выздоровел.

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