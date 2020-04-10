Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что власти должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий. Об этом он сообщил во время совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, передает пресс-служба правительства.



«Мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях», — отметил он.



Шмыгаль отметил, что карантин будет продлен до начала мая, тогда и может быть снята часть ограничений.