Черновол стала подозреваемой в деле об убийстве при поджоге офиса Партии регионов

Бывший народный депутат Татьяна Черновол была уведомлена о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года в Киеве, в результате чего погиб человек. Это следует из сообщения Государственного бюро расследований.



По версии следствия, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис партии. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении.



Ей инкриминируют умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).



В пятницу следователи ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемой. «В ходе обысков изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны», — говорится в сообщении.



Об обысках у себя дома сообщила и сама Черновол. «Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хоть и не имели права забирать. У меня здесь живет большая семья, много вещей — обыскивали везде: и подвал, и погреб», — рассказала она журналистам.



Дело против себя экс-депутат считает политическими репрессиями. «Это дело за Майдан. Против меня как против активистки Майдана», — полагает она.



«Поджигала ли я офис Партии регионов? Да. Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», — настаивает она, одновременно уверяя, что призывала майдановцев не убивать оппонентов и сама никогда не была «палачом».



По словам Черновол, поджогом офиса Партии регионов она с мужем пыталась отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти «майдановцев», и «оттянуть на себя» «титушек».



Она убеждена, что сейчас власть пытается «изменить историю Майдана».