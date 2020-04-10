«ДНР» из-за коронавируса перестала выдавать почти все «документы»

Группировка «ДНР» в связи с распространением коронавирусной инфекции перестала выдавать почти все свои «документы». Об этом сообщается на сайте так называемого минюста.



Однако можно получить свидетельство и справку о «госрегистрации актов гражданского состояния», которые нужны для получения «паспорта».



Кроме этого, запрещены деятельность комнат длительных и краткосрочных свиданий, прием передач, посылок, бандеролей, а также проведение приема заключенных и взятых под стражу.

В Ростовской области России в условиях «повышенной готовности» из-за коронавируса продолжают работать пункты оформления российских паспортов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые подконтрольны группировкам «ДНР и «ЛНР».