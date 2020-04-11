Что «ДНР» не договаривает о коронавирусе ►

Смотрите в этом выпуске программы «Донбасс сегодня»:



• Первая неделя карантина на оккупированных территориях. И первые смерти, и заражения. Как главы псевдореспублик преуменьшают масштабы пандемии.



• Помочь в меру своих сил: как жители Донбасса объединяются и помогают друг другу выжить во времена эпидемии.



• Карантин обвалил рынок недвижимости: как снизились цены на аренду и покупку жилья на Донбассе.



• Вынужденные меры или нарушение прав человека. Как власть планирует отслеживать контакты зараженных коронавирусом.