Число случаев коронавируса COVID в Украине увеличилось до 3102, сообщает министерство здравоохранения.
Из них 97 человека выздоровели, а 93 — умерли.
За сутки было зафиксировано 325 новых случаев заболевания.
Ситуация в регионах:
Винницкая область — 194 случая;
Волынская область — 78 случаев;
Днепропетровская область — 60 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 94 случая;
Закарпатская область — 92 случая;
Запорожская область — 85 случаев;
Ивано-Франковская область — 300 случаев;
Кировоградская область — 142 случая;
Киев — 495 случаев;
Киевская область — 216 случаев;
Львовская область — 124 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 5 случаев;
Одесская область — 69 случаев;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 125 случаев;
Сумская область — 74 случая;
Тернопольская область — 273 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черновицкая область — 462 случая;
Черкасская область — 102 случая;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.