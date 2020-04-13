«ДНР» приговорила жителя Макеевки к 13 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила жителя Макеевки к 13 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщается на сайте «верховного суда» формирования.



В группировке утверждают, что гражданин Л. якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины с сентября 2017-го по февраль 2019 года.



«МГБ ДНР» также вменяет ему участие в «террористическом сообществе», деятельность которого направлена «на насильственный захват власти, осуществление терактов, диверсий и убийств».



Причиной для обвинения стало взрывчатое вещество, якобы привезенное обвиняемым на подконтрольную боевикам территорию.



«ДНР» приговорила его к 13 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.



Приговор мужчине вынесли в начале апреля, ему дали месяц на «обжалование».

