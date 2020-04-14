Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 3372. Умерли 98 человек

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине на утро вторника составляет 3372 человека, сообщает Минздрав.
Из них 119 пациентов выздоровели, а 98 — умерли. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев заболевания.
Ситуация в регионах:
Винницкая область — 200 случаев;
Волынская область — 80 случаев;
Днепропетровская область — 71 случай;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 112 случаев;
Закарпатская область — 99 случаев;
Запорожская область — 89 случаев;
Ивано-Франковская область — 332 случая;
Кировоградская область — 144 случая;
Киев — 551 случай;
Киевская область — 224 случая;
Львовская область — 136 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 5 случаев;
Одесская область — 69 случаев;
Полтавская область — 26 случаев;
Ровенская область — 134 случая;
Сумская область — 74 случая;
Тернопольская область — 280 случаев;
Харьковская область — 14 случаев;
Херсонская область — 34 случая;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черновицкая область — 546 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.