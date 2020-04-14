«ДНР» запретила покидать закрытый поселок иногородним работникам Старобешевской ТЭС

Группировка «ДНР» запретила покидать закрытый поселок Новый Свет иногородним работникам Старобешевской ТЭС из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Youtube-канал «Портал мнение».



Как заявил «глава» подконтрольной группировке поселковой администрации Святослав Губин, иногородние работники ТЭС будут расселены в общежития и гостиницу учреждения.



Telegram-канал Dontel со ссылкой на источники пишет, что 30-40% сотрудников станции живут в других населенных пунктах.



Таким людям якобы был предоставлен выбор: на время карантина переселиться в общежитие поселка или оставаться по месту жительства.



Утверждается, что те, кто работает в Новом Свете, но зарегистрированы в другом месте — «должны уехать домой и находиться там в лучшем случае на "две трети от зарплаты"».

с 10 апреля 2020 года группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.