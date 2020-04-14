«ДНР» сообщила о 4 новых случаях коронавируса. Уже 22 инфицированных

Группировка «ДНР» сообщила о четырех новых случаях инфицирования коронавирусом. В целом, на неподконтрольной Донетчине числится 22 заболевших. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Отмечается, что новые пациенты — близкие контакты с заболевшими ранее.



Утверждается, что под наблюдением 8935 человек, из них в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек — на самоизоляции на дому.



Среди медработников якобы всего двое заболевших, из них одна пациентка с тяжелым течением, которая идет на поправку.

Ранее в группировке заявили, что в Горловке сегодня из больницы были выписаны первые два пациента, которые выздоровели от коронавируса COVID-19.