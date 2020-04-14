«ДНР» заявила о приговоре бывшему украинскому военному

Группировка «ДНР» приговорила бывшего украинского военнослужащего С. к 15 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте «суда» группировки.



Мужчину обвиняют в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», «незаконном пересечение госграницы ДНР» и «насильственном захвате власти».



Утверждается, что он похитил оружие из украинской воинской части и дезертировал. Якобы после этого он решил перебраться на подконтрольную «ДНР» территорию, чтобы скрыться.



Там он, как сообщается, поступил на службу в «вооруженные силы ДНР». Уже после этого его «судили» за действия, которые он якобы совершил на службе в ВСУ.