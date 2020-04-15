В «ЛНР» прогнозируют рост случаев COVID-19 среди контактировавших с заболевшими

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области может в скором времени возрасти число заболевших коронавирусом среди людей, которые контактировали с заразившимися. Такой прогноз сделала «министр здравоохранения» Наталия Пащенко.



По состоянию на вечер вторника «ЛНР» сообщила о 16 случаях COVID-19. При этом один пациент уже выписан после выздоровления.



«Сегодня обследуем уже контактных. Не исключено, что в последующие дни будут подтверждены среди контактных [лиц] случаи [коронавируса]», — сказала она во время доклада, который показал сепаратистский телеканал «Луганск 24».



По ее словам, 15 пациентов с вирусом находятся в стационарах в состоянии легкой и средней степени тяжести. «Температурящих и высокотемпературящих больных сегодня у нас не зарегистрировано. На искусственной вентиляции легких также больных у нас нет», — подчеркнула Пащенко.



По ее данным, сейчас более четырех тысяч находятся под наблюдением медиков на предмет наличия COVID-19. Из них самоизолированы на дому — 3861 человек, в обсервационных отделениях — около 100 человек, с инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции — 56 человек.