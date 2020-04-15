В «ЛНР» пока не знают, будет ли парад на 9 мая. В «ДНР» заявили, что парад пройдет

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что окончательное решение относительно проведения парада 9 мая будет принято ближе к самой дате. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



В тоже время он сообщил, что тренировки парада продолжаются.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что парад в честь 9 мая пройдет «несмотря ни на что». При этом он допустил проведение мероприятия без зрителей.



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