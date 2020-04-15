Украина призвала РФ обеспечить надлежащую помощь оккупированным территориям в связи с пандемией

Украина призывает Россию как государства-агрессора обеспечить защиту жизни и здоровья жителей оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма в связи с пандемией коронавируса. Соответствующую ноту МИД направило российской стороне.



В МИД отмечают, что российская агрессия исключает предоставление украинской стороной помощи населению на временно оккупированных территориях. Ведомство напомнило, что согласно статье 56 Женевской конвенции, государство-оккупант обязано принимать профилактические и предупредительные меры, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий.



«Требуем от Российской Федерации регулярно предоставлять исчерпывающую информацию относительно ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных ею украинских территориях, а также о мерах по оказанию помощи населению этих территорий в связи с пандемией», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.



МИД также призвал РФ предоставить беспрепятственный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного Комитета Красного Креста на оккупированные территории.