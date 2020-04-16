Колонна с удерживаемыми «ЛНР» прибыла к месту обмена

В группировке «ЛНР» сообщили, что начался подготовительный процесс для обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной.
Обновлено (10:50). Автобус с удерживаемыми прибыл на место проведения обмена. Началась процедура верификации.
Обновлено (11:36). Верификация удерживаемых лиц завершилась.
По сообщениям сепаратистов, на подконтрольную «ЛНР» территорию передадут семерых человек (ранее сообщалось о 8 человек, но один их их числа отказался от обмена — ред.). Украинской же стороне отдадут 11 человек.
Сегодня утром на линии соприкосновения под Горловкой состоялся обмен удерживаемыми между украинской стороной и группировкой «ДНР». Киев передал 10 человек и забрал 9.
Это первый обмен удерживаемыми лицами между участниками конфликта на Донбассе в 2020 году.
Ожидается, что этап обмена между украинской стороной и группировкой «ЛНР» пройдет в районе КПВВ «Станица Луганская».
В Офисе президента уточнили, что в общей сложности Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.
Освобожденных в результате обмена ожидает 14-дневная обсервация из-за эпидемии коронавируса.