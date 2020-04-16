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Прокуратура узнала о более чем 160 местах в оккупации, где удерживают и пытают

16 апреля 2020, 16:56

Прокуратура узнала о более чем 160 местах в оккупации, где удерживают и пытают

Правоохранительным органам известно более 160 мест незаконного удержания украинцев на оккупированной территории. Об этом заявил руководитель департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь в комментарии, которое распространило ведомство.

Он отметил, что в этих местах граждане удерживались «в нечеловеческих условиях». «К ним применялись как пытки, так и жестокое обращение в других формах. Среди них: воздействие электрическим током, имитация расстрела, отрубание конечностей, применение физического и психологического насилия», — сказал Рудь.

В Офисе генпрокурора также установили, что в некоторых из этих мест одновременно удерживалось 200-300 и больше людей без оказания им медицинской помощи, еды и воды.

«Все названные факты являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и будут расследованы, как национальном, так и международном уровне. Осуществляется сбор доказательств для передачи их в Офис прокурора Международного уголовного суда», — указал Рудь.

По его словам, на данный момент за нарушение законов и обычаев войны следователи Службы безопасности уже привлекли к уголовной ответственности 82 человека. Еще относительно 16 лиц обвинительные акты направлены в украинские суды.

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