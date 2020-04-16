Первые комментарии освобожденных из плена ОРДЛО ►

Освобожденные в рамках обмена удерживаемыми лицами 16 апреля между украинской стороной и группировками «Л/ДНР» Алевтина Попова и Вадим Сирык делятся своими первыми впечатлениями с журналистами «Новостей Донбасса».
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