Полиция обещает штрафовать собравшихся у церквей на Пасху

Полицейские намерены не допустить скопления людей возле храмов во время церковных служб на Пасху и будут прибегать к выписыванию штрафов в случае игнорирования условий карантина в связи с коронавирусом.



Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает пресс-служба МВД.



В случае скопления людей возле храмов полиция будет действовать в несколько этапов. «Первый этап — это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов», — сказал Тандит.



В самих храмах смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу — максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы — максимум по два человека.



Штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен.



В субботу и воскресенье, во время пасхальных богослужений, возле храмов будут дежурить 22 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

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