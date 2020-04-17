«ЛНР» запретила в Первомайске передвижение личного транспорта без пропусков

Группировка «ЛНР» запретила передвижение в Первомайске всех видов личных транспортных средств без пропусков с 18:00 17 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Срок прекращения режима не назван.



Кроме этого, «комиссия» закрыла кладбища и рынки. В тоже время кладбищи разрешили посещать только в случае погребения.



Как сообщает «Громадське радио», со ссылкой на свой источник, в Первомайске больной COVID-19 врач-отоларинголог городской больницы принял более 600 пациентов.



По данным источника, сначала заболел санитар, а потом от него заразился врач.

Ранее было прекращено транспортное сообщение с Первомайском, а также введено ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците.



По состоянию на 17 апреля на подконтрольной группировке «ЛНР» зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.