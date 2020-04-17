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В Донецкой области уже 13 случаев заражения COVID-19

17 апреля 2020, 18:05

В Донецкой области уже 13 случаев заражения COVID-19

В Донецкой области медики подтвердили еще один случай заболевания COVID-19. Положительный результат исследования на наличие вируса получил 64-летний житель Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Таким образом, на территории области с начала объявления карантина имеем 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (7 в Мариуполе, 2 в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Славянске)», - написал Кириленко в Facebook.

Он добавил, что из этих 13 пациентов умер 84-летний мужчина из Дружковки. Выздоровели 8 пациентов (пятеро в Мариуполе, по одному - в Бахмуте, Белозерске и Мирнограде) и четверо продолжают лечение (двое в Мариуполе, по одному - в Дружковке и Славянске).

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