Полиция Донетчины планирует активно бороться с домашним насилием во время карантина

Правоохранители Донецкой области обещают усилить мероприятия по борьбе с домашним насилием. Об это говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.



Согласно данным правоохранителей, в 2020 году полицейские Донетчины открыли 135 уголовных производства по факту домашнего насилия, 112 из них уже направлены в суд. За время карантина в Единый реестр досудебных расследований внесено 55 таких фактов. В полиции отмечают, что эти цифры не превысили среднемесячный показатель по сравнению с прошлыми периодами. С начала года полицейские применили к обидчикам 399 срочных запретительных предписаний и составили более 2,5 тысячи протоколов.



Кроме полицейских, помощь жертвам домашнего насилия в круглосуточном режиме будут предоставлять мобильные бригады психологической помощи. Также полицейские усилят превентивную работу с людьми, которых ранее взяли на учет.



В полиции сообщают, что во время карантина пока количество случаев домашнего насилия не возросло.