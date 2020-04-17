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Полиция Донетчины планирует активно бороться с домашним насилием во время карантина

17 апреля 2020, 19:49

Полиция Донетчины планирует активно бороться с домашним насилием во время карантина

Правоохранители Донецкой области обещают усилить мероприятия по борьбе с домашним насилием. Об это говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.  

Согласно данным правоохранителей, в 2020 году полицейские Донетчины открыли 135 уголовных производства по факту домашнего насилия, 112 из них уже направлены в суд. За время карантина в Единый реестр досудебных расследований внесено 55 таких фактов. В полиции отмечают, что эти цифры не превысили среднемесячный показатель по сравнению с прошлыми периодами. С начала года полицейские применили к обидчикам 399 срочных запретительных предписаний и составили более 2,5 тысячи протоколов.

Кроме полицейских, помощь жертвам домашнего насилия в круглосуточном режиме будут предоставлять мобильные бригады психологической помощи. Также полицейские усилят превентивную работу с людьми, которых ранее взяли на учет.

В полиции сообщают, что во время карантина пока количество случаев домашнего насилия не возросло.

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Карантин домашнее насилие

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