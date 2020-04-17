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Командующий Нацгвардией болен коронавирусом

17 апреля 2020, 20:42

Командующий Нацгвардией болен коронавирусом

У командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана 17 апреля подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное», - написал Геращенко на странице в Facebook.

Он отметил, что Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

«Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк», - добавил замглавы МВД.

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