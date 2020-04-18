Еще трое пограничников заболели коронавирусом

Еще у трех сотрудников Госпогранслужбы подтвердилось заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Диагноз подтвердился у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Военные с 15 апреля находятся на самоизоляции.



Таким образом, в рядах ГПСУ выявлено 4 случая заболевания COVID-19.



«Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения», — говорится в сообщении.



Выявляется круг контактных лиц всех, у кого выявлено заболевание.

