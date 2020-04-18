Еще трое пограничников заболели коронавирусом

Еще у трех сотрудников Госпогранслужбы подтвердилось заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Диагноз подтвердился у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Военные с 15 апреля находятся на самоизоляции.
Таким образом, в рядах ГПСУ выявлено 4 случая заболевания COVID-19.
«Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения», — говорится в сообщении.
Выявляется круг контактных лиц всех, у кого выявлено заболевание.